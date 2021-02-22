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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 39 тысяч 982 человека вылечили от COVID-19 в больницах в 2020 году

39 тысяч 982 человека вылечили от коронавируса в больницах в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, из них с COVID-19 пролечено 16 тысяч 177 случаев и еще у 23 тысяч 805 человек диагноз не подтвержден лабораторно. Лечение профинансировано на 147,5 миллиона сомов.

Все средства выплачены в рамках общего финансирования стационаров республики Фондом ОМС.

«Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с внебольничной пневмонией, пребывание контактных лиц в стационарах, в том числе и для иностранных граждан, осуществляется бесплатно. Все расходы по финансированию услуг по лечению указанных пациентов покрываются за счет средств обязательного медицинского страхования», — отметили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184309/
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