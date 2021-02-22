Кыргызско-таджикскую границу можно пересечь только через три КПП

Кыргызско-таджикскую границу можно пересечь только через три контрольно-пропускных пункта. Об этом предупреждает уполномоченное представительство правительства в Баткене.

Обладминистрация отмечает, существует только три пропускных пункта — «Кайрагач», «Кызыл-Бел» и «Кулунду».

«Кроме этого, есть еще транзитные дороги в Баткенском районе — Кок-Таш, Таш-Тумшук, Ак-Сай, а с таджикской стороны Исфара — Ворух. Пересечение границы во всех местах, кроме транзитных дорог и КПП, считается незаконным. За нарушение режима границы виновники несут наказание в соответствии с законами той страны, где были задержаны», — предупреждает уполномоченное представительство правительства в регионе.

Отметим, 16 февраля ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев якобы за нарушение миграционного законодательства. Трое — уроженцы Кадамджайского района, двое — Баткенского.