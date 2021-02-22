COVID-19 в мире. Заразились более 111,3 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 56 тысяч 370. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 111 миллионов 343 тысячи 40 человек. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 133 тысячи 627), Индии (10 миллионов 991 тысяча 651), Бразилии (10 миллионов 168 тысяч 174), Великобритании (4 миллиона 127 тысяч 574), России (4 миллиона 117 тысяч 992), Франции (3 миллиона 597 тысяч 540), Испании (3 миллиона 133 тысячи 122), Италии (2 миллиона 809 тысяч 246), Турции (2 миллиона 638 тысяч 422), Германии (2 миллиона 394 тысячи 515) и Колумбии (2 миллиона 226 тысяч 262).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 62,8 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 719 тысяч 964.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 465 тысяч 882. За трое суток показатель вырос на 24 тысячи 798 человек. В том числе в США всего скончались 498 тысяч 879 человек, Бразилии — 246 тысяч 504, Мексике — 180 тысяч 107, Индии — 156 тысяч 302, Великобритании — 120 тысяч 810, Италии — 95 тысяч 718.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 256 тысяч 388, Узбекистане — 79 тысяч 654, Таджикистане — 13 тысяч 308.