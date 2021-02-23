В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 724 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 341 пациент, в больницах — 383. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 90 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 266 человек (или 69,4 процента) — оценивают как средней тяжести. Только семь человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 76 человек. В Бишкеке выписаны 33 человека, Оше — 2, Чуйской области — 26, Нарынской — 1, Таласской - 2, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 879 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.