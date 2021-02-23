В Кыргызстане за сутки выявили еще 72 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 17 случаев, Чуйской области — 47, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 3, Баткенской — 2, Джалал-Абадской — 1, Нарынской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 86 тысяч 1 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.