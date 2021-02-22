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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеет 731 человек, 124 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 731 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 322 пациента, в больницах — 409. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 101 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 275 человек (или 67,2 процента) — оценивают как средней тяжести. 10 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 47 человек. В Бишкеке выписаны 23 человека, Чуйской области — 16, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 6, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 803 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184211/
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