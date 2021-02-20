22:46
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем и мобильную лабораторию

Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем на 100 тысяч исследований и мобильную лабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития.

По ее данным, сегодня министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев встретился в Москве с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«В результате переговоров достигнуты договоренности об оказании безвозмездной помощи кыргызской стороне в виде наборов ПЦР тест-систем на 100 тысяч исследований на COVID-19 и ИФА-тесты, а также в этом году Кыргызстану будет предоставлена очередная мобильная автономная лаборатория. Россия окажет содействие в обучении узких специалистов — медработников Кыргызстана по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения актуальных инфекционных заболеваний, обучит специалистов из Кыргызстана по выявлению британского и других новых штаммов коронавируса», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны договорились проводить совместную исследовательскую работу с привлечением научных кругов по проведению мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой о содействии в получении российских вакцин, а также массовой вакцинации граждан Кыргызстана, трудящихся в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184195/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
Для зараженных COVID-19 свободны 289 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане коронавирусом болеют 749 человек, 125— в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане выявили 59 новых случаев пневмонии и коронавируса. Всего — 85 831
Для зараженных COVID-19 свободны 286 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 110,2 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
И умереть боюсь, и жить не хочется. Как COVID-19 сказывается на психике
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
20 февраля, суббота
22:00
Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем и мобильную лабораторию Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем и...
21:54
Иск потерявшего обе руки солдата о компенсации отправлен на пересмотр
21:50
Автомобиль Volvo слетел с дороги в овраг. Погибли три человека
21:29
Местные выборы. Еще две партии подали уведомления в ТИК Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: дождь со снегом