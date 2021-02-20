Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем и мобильную лабораторию

Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем на 100 тысяч исследований и мобильную лабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития.

По ее данным, сегодня министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев встретился в Москве с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«В результате переговоров достигнуты договоренности об оказании безвозмездной помощи кыргызской стороне в виде наборов ПЦР тест-систем на 100 тысяч исследований на COVID-19 и ИФА-тесты, а также в этом году Кыргызстану будет предоставлена очередная мобильная автономная лаборатория. Россия окажет содействие в обучении узких специалистов — медработников Кыргызстана по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения актуальных инфекционных заболеваний, обучит специалистов из Кыргызстана по выявлению британского и других новых штаммов коронавируса», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны договорились проводить совместную исследовательскую работу с привлечением научных кругов по проведению мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой о содействии в получении российских вакцин, а также массовой вакцинации граждан Кыргызстана, трудящихся в России.



