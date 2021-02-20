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Общество

Частный дом ужасов. Чиновники проверят дом престарелых «Луч солнца»

По следам публикации в 24.kg «Частный дом ужасов Татьяны Синюк» Министерство здравоо­хранения и социально­го развития назначило проверку.

Сообщается, что акимом Кеминского района Нурланом Шаршена­лиевым создана комиссия с участием чиновников местной администрации, а также членов «Кемин биримд­иги». Проведена проверка условий содержания пожил­ых граждан и лиц с ограниченными возможн­остями здоровья, проживающих в этом учреждении. По итогам составлен протокол.

Кроме того, изучены правоустан­авливающие и другие документы. Просмотрены личные дела проживающих, проведены с ними беседы. Итоги чиновники обещают огласить только после завершения проверки. 

Ранее, напомним, представители «Кемин биримдиги» побывали в «Луче солнца», чтобы проведать одиноких стариков и оказать им помощь. Они стали свидетелями масштабных нарушений со стороны директора учреждения. Условия проживания также не соответствуют общепринятым нормам. Активисты отметили грязь и антисанитарию, в том числе и в пищеблоке. Кроме того, в одной из комнат они обнаружили умершую постоялицу дома престарелых. Пожилую женщину просто накрыли простыней. Поверку по факту начала милиция. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184185/
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