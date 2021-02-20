В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработаник. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, случай зарегистрирован в Бишкеке.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров три медика, на домашней самоизоляции находятся четверо медработников.

Всего число медиков с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 202 случая, из которых выздоровели 4 тысячи 147.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.