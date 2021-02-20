В Кыргызстане коронавирусом болеют 749 человек, 125— в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 749 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 358 пациентов, в больницах — 391. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 105— в тяжелом. Состояние основной массы больных — 260 человек (или 66,4 процента) — оценивают как средней тяжести. Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 107 человек. В Бишкеке выписаны 40 человек, Чуйской области — 33, Ошской — 11, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской —3, Баткенской — 1 и Таласской — 3.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 690 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.