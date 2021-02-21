22 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Суванбердиева, Бектенова, переулок Елецкий, улица Турусбекова, 41, бульвар Эркиндик, 25;

9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 6, 7/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1, 7, 8;

9.30-18.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улица Славгородская), «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Ара-Кол, Кара-Алма);

10.00-13.00 — отрезки улиц Путепроводной, Менделеева, Токольдош, Кийизбаева, проспект Чуй;

10.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Пионерской, Саратовской, Пархоменко;

10.00-17.00 — отрезки улиц Манасчи Сагынбая, Токтогула;

13.00-15.30 — 4-й микрорайон, 16;

13.00-16.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Осмонкула, Сыдыкова, Киевской, проспект Чуй, 46, 48, 50.