22 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Суванбердиева, Бектенова, переулок Елецкий, улица Турусбекова, 41, бульвар Эркиндик, 25;
- 9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 6, 7/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1, 7, 8;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улица Славгородская), «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Ара-Кол, Кара-Алма);
- 10.00-13.00 — отрезки улиц Путепроводной, Менделеева, Токольдош, Кийизбаева, проспект Чуй;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Пионерской, Саратовской, Пархоменко;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Манасчи Сагынбая, Токтогула;
- 13.00-15.30 — 4-й микрорайон, 16;
- 13.00-16.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Осмонкула, Сыдыкова, Киевской, проспект Чуй, 46, 48, 50.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Малая ГЭС, Виноградная, Алма-Атинская), Берлик (улицы Токтогула, Жумалы, Новая), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, переулок Дальний), 44 га (улицы Ак Кайын, жилмассив «Тунгуч»), Лебединовка (улицы Чапаева, Ленина), Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Мехлесхоз, Салкын), Маевка (улицы Ала-Арчинская, 8 Марта, Дачная, Молодая Гвардия);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Пограничная, Советская), Чон-Джар (улицы Термечикова), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Чуйская, Южная, Новая, Дорожная, Тупик, Строительная), Манас (улицы Новая, Комсомольская, Северная, Мира, Совхозная, Западная, Широкая Степная,), Лесное (улицы Восточная, Новая, Западная, Центральная, Средняя, Северная, Атбашинская, Проектная), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Тош-Булак (улица Советская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Кирова, Береговая), Спартак (кошары), Садовая (улица Прогресс), Плодопитомник (улица Ягодная);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Милиорация, Степная, Советская), Кара-Суу (улицы Жылдыз, Мураке, Карабалтинская, кошара), Степное (улица Ферма), Сосновка (улицы Первомайская, Гагарина, Фабричная, переулок Фабричный), Эрикту (улицы Центральная, Токтогула), город Кара-Балта (переулки Фрунзенский, Садовый, улица Фрунзенская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Московская, Колхозная, Тостого, Коммитерна, Кирова, Спортивная, Ломоносова, Тагаева, Морозова, Пролетарская, Фрунзе, Ленинградская, Кирпичная, Карла Маркса, Ворошилова, Пионерская), Туз (улица Тентишева), Люксембург (улица Западная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17. 00 — село Кызыл-Арык;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Покровская, Колхозная, Ключевая, Буранинская, Линейная, Садовая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Фрунзе), Кызыл-Суу (улица Фрунзе).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл Октябрь, Тут-Зар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айырма, Вахым, Коен, Жангактаги, Тобо-Коргон.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Уч-Коргон, Котормо, город Кызыл-Кия (улицы Кулатова, Молодая Гвардия, Набережная, Рыскулова, Ак-Булак, Иродан, Жакыпова, Мулобобу, Мира, Механизаторская, 61-й разъезд).
5Таласская область
- 9.00-12.00 — город Талас (отрезки улиц Оторбаева, Карла Маркса);
- 13.00-17.00 — город Талас (отрезки улиц Сатаева, Манаса, Карла Маркса);
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Адыр, Арал, Уч-Эмчек, Беш-Таш, Калба, кошары.