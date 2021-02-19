19:51
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке открылась книжная выставка «Сөз терип, ой баккан талант»

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова открылась книжно-иллюстративная выставка «Сөз терип, ой баккан талант». Она приурочена к 80-летию со дня рождения народного писателя Кыргызстана, известного сценариста и журналиста Кадыркула Омуркулова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По информации ведомства, на выставке представлены книги, газетные и журнальные статьи, публикации, а также фотоматериалы, отражающие жизненный и творческий путь Кадыркула Омуркулова.

«Кадыркул Омуркулов внес значительный вклад в культуру кыргызского народа, в развитие кыргызского кинематографа. Он отмечен множественными наградами. Его творческая биография началась с журналистики. Более 17 лет возглавлял республиканское бюро печати «Новости». Творческую деятельность успешно сочетал с научно-педагогической», — отметили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184084/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина открылась в Бишкеке
В городе Ош отметили Международный день родного языка
В Бишкеке и Оше отметили Международный день книгодарения
«Советские ню и другие Ра...» Новая выставка Константина Шкурпелы
Личные вещи Михаила Фрунзе выставят в его доме-музее в Бишкеке
Алмазбек Атамбаев написал свою первую книгу, находясь в тюрьме
В Бишкеке проходит новогодняя ярмарка творческих подарков
Художница представила юрту через призму современного искусства и дизайна
Мультимедийная выставка «Куттуу боз уй — Благодатная юрта» пройдет в Бишкеке
Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
19 февраля, пятница
19:44
В Бишкеке открылась книжная выставка «Сөз терип, ой баккан талант» В Бишкеке открылась книжная выставка «Сөз терип, ой бак...
19:24
Обманом отобрал Range Rover. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
19:12
Обманула на полмиллиона сомов. Подозреваемую в мошенничестве задержали
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, интеллектуальные игры
18:51
Национальный статистический комитет возглавил Самат Насирдинов