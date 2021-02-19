В Бишкеке открылась книжная выставка «Сөз терип, ой баккан талант»

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова открылась книжно-иллюстративная выставка «Сөз терип, ой баккан талант». Она приурочена к 80-летию со дня рождения народного писателя Кыргызстана, известного сценариста и журналиста Кадыркула Омуркулова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По информации ведомства, на выставке представлены книги, газетные и журнальные статьи, публикации, а также фотоматериалы, отражающие жизненный и творческий путь Кадыркула Омуркулова.

«Кадыркул Омуркулов внес значительный вклад в культуру кыргызского народа, в развитие кыргызского кинематографа. Он отмечен множественными наградами. Его творческая биография началась с журналистики. Более 17 лет возглавлял республиканское бюро печати «Новости». Творческую деятельность успешно сочетал с научно-педагогической», — отметили в министерстве.