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Общество

Облик Бишкека портят не кинотеатры. Как столица превратилась в сплошную рекламу

На днях Бишкекглавархитектура озаботилась внешним видом кинотеатров столицы. Городские власти считают, что в последнее время фасады этих зданий превратились в плоскости для анонсирования кинопремьер, размещения афиши и баннеров.

«В некоторых случаях они закрыты рекламой настолько, что за ней практически не видно фасада. Визуальный мусор переместился на здания кинотеатров, некоторые из которых имеют статус памятника архитектуры республиканского значения», — заявили в муниципальном предприятии.

Журналист 24.kg решил посмотреть, какие объекты в столице уже давно превратились в рекламные площадки, но бишкекские чиновники почему-то не обращают на это внимания.

Сплошная реклама

Владельцам и пользователям кинотеатров «Ала-Тоо», «Россия», «Манас» и «Октябрь» уже направили уведомления с требованием очистить фасады и прилегающие к ним территории от всевозможной рекламы, афишных баннеров и LED-мониторов. Там планируют установить тумбы.

Остальные кинотеатры находятся внутри торговых центров, поэтому к ним претензий у Бишкекглавархитектуры нет.

Но почему власти решили взяться за внешний вид развлекательных учреждений, если почти весь город превратился в одну сплошную рекламную афишу?

Трудно не заметить, прогуливаясь по центральным улицам Бишкека, как первые и цокольные этажи фасадов зданий увешаны баннерами и плакатами разных видов и всевозможных форматов.

Салоны красоты, компьютерные клубы, кафе, обменные пункты и многие другие виды предпринимательских услуг имеют свой стиль и облик. Это в первую очередь бросается в глаза, а не несколько баннеров предстоящих кинопремьер.

Бревно в глазу

Городским властям стоило бы привести в порядок разношерстный дизайн аншлагов (табличек) названия улиц. Не первый год бишкекчане обращают внимание на эту проблему, но муниципалитет бездействует.

Уже бывший и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев ранее рассказывал 24.kg, что за ошибки, недочеты и расхождения в аншлагах отвечают районные акимиаты.

«Работу в этом направлении мы уже начали. По договоренности с акимиатами прорабатываем единый стиль уличных табличек. У МП «Бишкекглавархитектура» есть конкретные наименования улиц. Поэтому планируем обновить абсолютно все аншлаги столицы, чтобы не было недопонимания», — сказал он.

Еще одна существенная проблема города — тротуары. Активисты и горожане призывали городские службы, и не раз, оценить их состояние. В Бишкеке невозможно ходить пешком, реконструкции центральных улиц ориентированы на автолюбителей: ремонт проводится только на проезжей части, а тротуары зачастую игнорируются. Невозможно не заметить, как на центральных улицах выглядят пешеходные зоны, прилегающие к отдельным коммерческим объектам, — покрошенная брусчатка, дефекты и ямы сплошь и рядом.

Имитация бурной деятельности

Дизайнер Дмитрий Бондарев считает, что мэрия пошла по пути хайпа и решила в первую очередь пройтись по крупным знаковым объектам, чтобы их деятельность была более заметной и резонансной.

Facebook
Фото Facebook. Дмитрий Бондарев
«В целом баннерная реклама на фасадах — это огромная проблема. Весь город похож на газету бесплатных объявлений, и с этим надо что-то делать. Но не стоит к этой проблеме подходить избирательно, нужен полный мораторий на размещение подобного типа рекламы на фасадах зданий, заборах и так далее. Альтернативой для предпринимателей может стать витринная реклама за стеклом, она не портит облик города. Если брать кинотеатр, можно поставить небольшие видеостеллы для прохожих с возможностью посмотреть трейлер и тут же купить билет.

По городу вместо баннеров появляется все больше LED-экранов. Насколько знаю, часть из них нелегальная, в крупных городах они тоже запрещены, потому что отвлекают автомобилистов.

Дмитрий Бондарев

Сегодня во всем мире, помимо примитивных каналов продвижения, — баннерная реклама, листовки, уличные объявления, штендеры, существует интернет, в котором реклама стала персональной для каждого пользователя.

«Поэтому нет смысла «стрелять по воробьям из пушки», как в нашем случае с баннерной рекламой, по случайным автомобилистам. Этот тип уже давно не работает, у меня, как у дизайнера баннера, заказывают все реже и реже, и нашим клиентам не рекомендуем такой канал продвижения. По сути, баннеры не убирают только из-за выборов, чтобы раз в пять лет на них повисели лица депутатов», — заключил Дмитрий Бондарев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184047/
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