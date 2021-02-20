Облик Бишкека портят не кинотеатры. Как столица превратилась в сплошную рекламу

На днях Бишкекглавархитектура озаботилась внешним видом кинотеатров столицы. Городские власти считают, что в последнее время фасады этих зданий превратились в плоскости для анонсирования кинопремьер, размещения афиши и баннеров.
«В некоторых случаях они закрыты рекламой настолько, что за ней практически не видно фасада. Визуальный мусор переместился на здания кинотеатров, некоторые из которых имеют статус памятника архитектуры республиканского значения», — заявили в муниципальном предприятии.
Журналист 24.kg решил посмотреть, какие объекты в столице уже давно превратились в рекламные площадки, но бишкекские чиновники почему-то не обращают на это внимания.
Сплошная рекламаВладельцам и пользователям кинотеатров «Ала-Тоо», «Россия», «Манас» и «Октябрь» уже направили уведомления с требованием очистить фасады и прилегающие к ним территории от всевозможной рекламы, афишных баннеров и LED-мониторов. Там планируют установить тумбы.
Но почему власти решили взяться за внешний вид развлекательных учреждений, если почти весь город превратился в одну сплошную рекламную афишу?
Трудно не заметить, прогуливаясь по центральным улицам Бишкека, как первые и цокольные этажи фасадов зданий увешаны баннерами и плакатами разных видов и всевозможных форматов.
Бревно в глазуГородским властям стоило бы привести в порядок разношерстный дизайн аншлагов (табличек) названия улиц. Не первый год бишкекчане обращают внимание на эту проблему, но муниципалитет бездействует.
рассказывал 24.kg, что за ошибки, недочеты и расхождения в аншлагах отвечают районные акимиаты.
«Работу в этом направлении мы уже начали. По договоренности с акимиатами прорабатываем единый стиль уличных табличек. У МП «Бишкекглавархитектура» есть конкретные наименования улиц. Поэтому планируем обновить абсолютно все аншлаги столицы, чтобы не было недопонимания», — сказал он.
как на центральных улицах выглядят пешеходные зоны, прилегающие к отдельным коммерческим объектам, — покрошенная брусчатка, дефекты и ямы сплошь и рядом.
Имитация бурной деятельностиДизайнер Дмитрий Бондарев считает, что мэрия пошла по пути хайпа и решила в первую очередь пройтись по крупным знаковым объектам, чтобы их деятельность была более заметной и резонансной.
По городу вместо баннеров появляется все больше LED-экранов. Насколько знаю, часть из них нелегальная, в крупных городах они тоже запрещены, потому что отвлекают автомобилистов.Дмитрий Бондарев
Сегодня во всем мире, помимо примитивных каналов продвижения, — баннерная реклама, листовки, уличные объявления, штендеры, существует интернет, в котором реклама стала персональной для каждого пользователя.
«Поэтому нет смысла «стрелять по воробьям из пушки», как в нашем случае с баннерной рекламой, по случайным автомобилистам. Этот тип уже давно не работает, у меня, как у дизайнера баннера, заказывают все реже и реже, и нашим клиентам не рекомендуем такой канал продвижения. По сути, баннеры не убирают только из-за выборов, чтобы раз в пять лет на них повисели лица депутатов», — заключил Дмитрий Бондарев.