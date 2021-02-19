Для зараженных COVID-19 свободны 286 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 286 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 19 февраля:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 265;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 11.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 85 тысяч 772 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.