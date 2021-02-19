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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 110,2 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 401 тысячу 115. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 110 миллионов 286 тысяч 670 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 895 тысячи 777), Индии (10 миллионов 950 тысяч 201), Бразилии (10 миллионов 30 тысяч 626), Великобритании (4 миллиона 95 тысяч 187), России (4 миллиона 79 тысяч 407), Франции (3 миллиона 596 тысяч 156), Испании (3 миллиона 121 тысяча 687), Италии (2 миллиона 765 тысяч 412), Турции (2 миллиона 616 тысяч 600), Германии (2 миллиона 372 тысячи 209) и Колумбии (2 миллиона 212 тысяч 525).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 62 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 243 тысячи 24.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 441 тысячи 84. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 415 человек. В том числе в США всего скончались 493 тысячи 82 человека, Бразилии — 243 тысячи 457, Мексике — 178 тысяч 108, Индии — 156 тысяч 14, Великобритании — 119 тысяч 614, Италии — 94 тысячи 887.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 772 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 254 тысячи 652, Узбекистане — 79 тысяч 548, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184003/
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