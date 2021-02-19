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Общество

В Караколе создали аналог бишкекской патрульной милиции

Возглавивший УВД Иссык-Кульской области Канат Джумагазиев своим первым приказом создал в Караколе мобильную милицию — аналог бишкекской патрульной милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УВД.

«Экипаж мобильной группы милиции состоит из двух сотрудников отдельной роты ППСМ УВД Иссык-Кульской области, одного инспектора ООБДД и участкового. Пять экипажей будут вести патрулирование по распределенным участкам города. Они будут следить за охраной общественного порядка и безопасностью дорожного движения. А также за исполнением судебных ордеров лицами, допустившими семейное насилие. Все это позволит оперативно реагировать на вызовы от граждан и прибывать на место происшествий в течение нескольких минут», — сообщили редакции.

Помимо мобильных групп, 32 сотрудника милиции будут осуществлять пешее патрулирование по 10 маршрутам города.

Причиной создания мобильной милиции, по словам инициаторов, послужил рост правонарушений и преступлений, совершаемых в общественных местах Каракола.

Напомним, до назначения на должность начальника Иссык-Кульского УВД Канат Джумагазиев руководил ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183990/
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