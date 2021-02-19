22:21
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»

В Бишкеке с 24 по 28 февраля в Республиканском доме кино имени Айтматова пройдет фестиваль польских фильмов «Висла». Об этом сообщается на сайте организаторов.

По его данным, зрители смогут увидеть новые польские фильмы последних двух лет, в том числе фильм «Железный мост» — полнометражный дебют Моники Джордан-Млодзяновской.

Комедийное направление представит фильм «Налог на любовь» режиссера Бартломея Игначука. На экранах также покажут один из самых интересных дебютов последних лет — «Сверхновая» Бартоша Крухлика.

На «Висле» в Кыргызстане представят номинированный на кинопремию «Оскар» лучший польский фильм последнего года — «Тело Христово» Яна Комасы. Традиционно в программу включат блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183988/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы смогут участвовать в первом фестивале подкастеров
В рамках Перекрестного года РФ и КР в Бишкеке пройдет международный фестиваль
В маске и с попкорном. Как посетители кинотеатров правила соблюдают
Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших на фестивале в Турции
Кыргызские фильмы показывают на британской стриминговой платформе KLASSIKI
На Фестивале мобильного кино кыргызстанцы завоевали четыре награды
Фильм «Шамбала» получил две награды на кинофестивале «Киношок»
Детский музыкальный фестиваль «Карусель» прошел в Бишкеке
Ученые назвали самый страшный фильм ужасов
Фильм кыргызского режиссера Данияра Абирова «Огни» покажут в Амстердаме
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
19 февраля, пятница
22:05
Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к подзащитному Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к по...
21:47
В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»
21:30
Строительство заправки на неописанном участке границы с Таджикистаном остановили
21:22
В Бишкеке задержан грабитель, летом ворвавшийся в один из частных домов
21:15
Кыргызстанцы теперь могут получить электронную подпись и в мини-ЦОНах