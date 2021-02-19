В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»

В Бишкеке с 24 по 28 февраля в Республиканском доме кино имени Айтматова пройдет фестиваль польских фильмов «Висла». Об этом сообщается на сайте организаторов.

По его данным, зрители смогут увидеть новые польские фильмы последних двух лет, в том числе фильм «Железный мост» — полнометражный дебют Моники Джордан-Млодзяновской.

Комедийное направление представит фильм «Налог на любовь» режиссера Бартломея Игначука. На экранах также покажут один из самых интересных дебютов последних лет — «Сверхновая» Бартоша Крухлика.

На «Висле» в Кыргызстане представят номинированный на кинопремию «Оскар» лучший польский фильм последнего года — «Тело Христово» Яна Комасы. Традиционно в программу включат блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета.