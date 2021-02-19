В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 797 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 386 пациентов, в больницах — 411. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 271 человека (или 65,9 процента) — оценивают как средней тяжести. Восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 58 человек. В Бишкеке выписаны 28 человека, Оше — 2, Чуйской области — 13, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 583 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.