19 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-15.00 — микрорайон «Улан», 1-7;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1;

9.30-13.00 — микрорайоны 3-й, 7-й, улицы Суеркулова, Юнусалиев;

9.30-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Комсомольской, Пархоменко, Буденного, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Южная магистраль, Кара-Кужур, Чортекова, Набережная);

9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-61), Профессора Зимы;

10.00-17.00 — отрезки улиц Керимова, Жибек Жолу, Бектенова, Мичурина, Суюмбаева, переулки Дунайский, Узгенский;

10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Энесай»;

13.00-15.30 — отрезки улиц Молдокулова, Боогачы, Босого;

15.00-17.00 — отрезки улиц Куйручук, Ой-Терскен, Тон, Женижок.