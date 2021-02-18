19 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-15.00 — микрорайон «Улан», 1-7;
- 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1;
- 9.30-13.00 — микрорайоны 3-й, 7-й, улицы Суеркулова, Юнусалиев;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Комсомольской, Пархоменко, Буденного, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Южная магистраль, Кара-Кужур, Чортекова, Набережная);
- 9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-61), Профессора Зимы;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Керимова, Жибек Жолу, Бектенова, Мичурина, Суюмбаева, переулки Дунайский, Узгенский;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Энесай»;
- 13.00-15.30 — отрезки улиц Молдокулова, Боогачы, Босого;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Куйручук, Ой-Терскен, Тон, Женижок.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дачное (улицы Шевченко, Северная, Ломоносова, Береговая, Восточная, Строительная, Ленина, Чехова, 40 лет Победы, Новая, Рыбака, Жукова), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Байтик (улицы Пионерская, Исмаилова, жилмассив), Васильевка (улицы Комсомольская, Верхняя), Кара-Жигач (улица Фрунзе), Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пригородная, Гоголя, Северная, Проектируемая, Строительная, Степная, Гагарина, Пограничная, Школьная, Садовая, Свердлова, Колхозная, Лавровых, Восточная, Крупская, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Заводская, Репина, Советская, Фрунзе, Кирова, Тупик, Мира, жилмассив «Поле-Чудес», переулок Ключевой), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Пограничная, Советская), Садовое (улицы Панфилова, Калинина, Киргизская, Советская, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, 50 лет Октября, Матросова), Степное (улица Южная), Сокулук (улицы Мельничная, Фрунзе, Ключевая), Первомайское (улицы Спортивная, Калинина), поселок Северный;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Спартак (улица Ленина), Садовая (улица Пролетарская);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Бакай», улицы Шопокова, Пионерская, Гоголя, Маяковского, Тольятти, Чайкиной, Космическая, Абая, Толстого, Свердлова, Железнодорожная, Джамбула), села Ставрополовка (улица Советская), Токтош, Кара-Суу (улица Жылдыз);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кюрпюлдек (улица Шерикбаева), Чалдыбар (улицы Чапаева, Ленина, Советская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Джакыпова, Микояна), села Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Калинина, Ваккера), Туз (улицы Мусаходжоева, Тентишева, Максутбаева);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Покровская, Колхозная, Ключевая, Буранинская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бейшеке (улицы Северная, Южная), Кызыл-Суу (улица Фрунзе), Кичи-Кемин (улица Омуралиева).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Абшыр-Ата, город Ош (микрорайон «Курманджан Датка — 2» (дачи), улицы Исакова, Мамырова, ДЭУ-21,Тенизбаева, Жапалак, 1-7).
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Жаны-Жер, Халмион, Кыргыз-Кыштак.