Вкусная ярмарка. Студенты Агротехнического колледжа представят свою продукцию

В Бишкеке пройдет ярмарка продукции, изготовленной студентами Агротехнического колледжа имени Султана Ибраимова. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, мероприятие состоится 27 февраля с 11.00 до 18.00 во Дворце спорта имени Кожомкула.

«Мероприятие станет дискуссионной площадкой для общения предпринимателей, производителей отечественной продукции, работодателей, представителей учебных заведений и студентов. Организаторы подготовили и концертно-развлекательную программу. Организаторами ярмарки выступают Агротехнический колледж имени Султана Ибраимова совместно с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта», — сообщили в ведомстве.