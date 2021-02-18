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Общество

Новый центр для снежных барсов хочет открыть в Кыргызстане Германия

В посольстве Кыргызстана в Германии состоялась встреча посла Эрлана Абдылдаева с исполнительным директором Союза охраны природы Германии (НАБУ) Лайфом Миллером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Посол выразил признательность Союзу охраны природы Германии за многолетнее плодотворное сотрудничество и реализацию проектов НАБУ в сфере охраны природы в Кыргызстане. Особое внимание на встрече было уделено открытию нового реабилитационного центра в Кыргызстане для сохранения популяции и охраны среды обитания снежного барса.

«Собеседники также обменялись мнениями об основных направлениях регионального природоохранного сотрудничества и отметили важность решения задач по обеспечению экологической безопасности в Центральной Азии», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183945/
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