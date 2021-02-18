В 2021 году будут мобилизованы специалисты и начнутся полномасштабные работы на эстакадных мостах и по тоннелю на альтернативной дороге север — юг. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций со ссылкой на генерального менеджера компании China Road and Bridge Corporation Хоу Ху Сяну.
По его словам, в прошлом году из-за пандемии не удалось вовремя мобилизовать специалистов. Это сказалось на темпах работ. При этом на сегодня полностью завершено строительство на участке дороги между селами Кызыл-Жылдыз и Арал.
На участке Казарман — Джалал-Абад общая проходка тоннеля составила
«В 2020 году выполнены строительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия (нижнего и верхнего слоев) на протяжении
На участке Арал — Казарман ведется строительство двух эстакадных мостов общей протяженностью 1 тысяча
В прошлом году были выполнены строительные работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении
На участке Эпкин — Башкууганды ситуация сложнее. В ноябре 2020-го подрядчику подано уведомление о расторжении контракта за нарушение условий. Сейчас консультант проекта и Минтранс готовят тендерные документы для отбора нового подрядчика. Ожидается, что его выберут до июня 2021 года.
По проекту пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и 3 протяженностью