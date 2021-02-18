В 2021 году будут мобилизованы специалисты и начнутся полномасштабные работы на эстакадных мостах и по тоннелю на альтернативной дороге север — юг. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций со ссылкой на генерального менеджера компании China Road and Bridge Corporation Хоу Ху Сяну.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии не удалось вовремя мобилизовать специалистов. Это сказалось на темпах работ. При этом на сегодня полностью завершено строительство на участке дороги между селами Кызыл-Жылдыз и Арал.

На участке Казарман — Джалал-Абад общая проходка тоннеля составила 2,8 километра из 3,8 километра .

«В 2020 году выполнены строительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия (нижнего и верхнего слоев) на протяжении одного километра . В тоннеле производились бетонирование и постоянная отделка, проходка тоннеля была приостановлена», — рассказали в Минтрансе.

На участке Арал — Казарман ведется строительство двух эстакадных мостов общей протяженностью 1 тысяча 472 метра . Эстакадный мост длиной 1 тысяча 76 метров завершен на 70 процентов, протяженностью 396 метров — на 90 процентов.

В прошлом году были выполнены строительные работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении 16,4 километра и покрытию ЩМА на протяжении 2,7 километра , велись строительные работы на мостах и дренажные работы.

На участке Эпкин — Башкууганды ситуация сложнее. В ноябре 2020-го подрядчику подано уведомление о расторжении контракта за нарушение условий. Сейчас консультант проекта и Минтранс готовят тендерные документы для отбора нового подрядчика. Ожидается, что его выберут до июня 2021 года.