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Общество

Дорога север — юг. В 2021 году начнутся работы на эстакадных мостах

В 2021 году будут мобилизованы специалисты и начнутся полномасштабные работы на эстакадных мостах и по тоннелю на альтернативной дороге север — юг. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций со ссылкой на генерального менеджера компании China Road and Bridge Corporation Хоу Ху Сяну.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии не удалось вовремя мобилизовать специалистов. Это сказалось на темпах работ. При этом на сегодня полностью завершено строительство на участке дороги между селами Кызыл-Жылдыз и Арал.

На участке Казарман — Джалал-Абад общая проходка тоннеля составила 2,8 километра из 3,8 километра.

«В 2020 году выполнены строительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия (нижнего и верхнего слоев) на протяжении одного километра. В тоннеле производились бетонирование и постоянная отделка, проходка тоннеля была приостановлена», — рассказали в Минтрансе.

На участке Арал — Казарман ведется строительство двух эстакадных мостов общей протяженностью 1 тысяча 472 метра. Эстакадный мост длиной 1 тысяча 76 метров завершен на 70 процентов, протяженностью 396 метров — на 90 процентов.

В прошлом году были выполнены строительные работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении 16,4 километра и покрытию ЩМА на протяжении 2,7 километра, велись строительные работы на мостах и дренажные работы.

На участке Эпкин — Башкууганды ситуация сложнее. В ноябре 2020-го подрядчику подано уведомление о расторжении контракта за нарушение условий. Сейчас консультант проекта и Минтранс готовят тендерные документы для отбора нового подрядчика. Ожидается, что его выберут до июня 2021 года.

По проекту пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и 3 протяженностью 70,1 километра (43 километра в Балыкчи и участок село Кочкор — село Эпкин) идут мобилизационные работы. Сейчас субподрядчики строят лагеря и производственные помещения, а также начали первые строительные работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183880/
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