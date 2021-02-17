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Общество

Панда в заснеженном Московском зоопарке умилила пользователей интернета

Панда Диндин, которая живет в Московском зоопарке, умилила пользователей интернета, играя в снегу. Видео появилось в соцсетях зоопарка.

«Для нашей пандочки Диндин снег — это сплошное развлечение. Можно кататься с горки, со всего размаха плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним. А еще погонять шину, завалить елку, растрясти качели... в общем дел очень много», — прокомментировали видео сотрудники.

Ранее на YouTube-канале Московского зоопарка опубликовали видео, на котором панда катается с горки.

Отметим, 12 февраля снегопад в Москве побил суточный рекорд по количеству выпавшего снега в этот день.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183825/
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