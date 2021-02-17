Минэкономики планирует продлить запрет на вывоз ряда лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве напомнили, что 3 февраля 2020 года правительство ввело полугодовой запрет на вывоз отдельных видов лекарственных и медицинских средств в целях охраны жизни и здоровья населения Кыргызстана, недопущения критического недостатка для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране. В июле, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, запрет продлили еще на полгода в новой редакции с расширением списка лекарственных средств и медицинских изделий, которые применяются при лечении COVID-19.

«По данным Министерства здравоохранения, в связи с затяжным характером пандемии коронавирусной инфекции во всех странах мира, а также с учетом импортозависимости республики по лекарственным средствам и медицинским изделиям необходимо продлить действие запрета еще на 6 месяцев», — отмечается в справке-обосновании.

«Пандемия COVID-19 показала, что всеобщее медицинское обеспечение, мощные системы общественного здравоохранения и готовность к чрезвычайным ситуациям имеют важнейшее значение для общин, экономики и каждого человека. Поэтому необходимо обеспечить условия для того, чтобы каждый человек, где бы он не находился, имел доступ к будущим вакцинам, тестам и препаратам для лечения COVID-19», — добавили в ведомстве.