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Общество

Дело таможенников. Почти всех обвиняемых суд отпустил под домашний арест

Октябрьский районный суд Бишкека изменил меру пресечения обвиняемым в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением сотрудникам Государственной таможенной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что 14 обвиняемых находятся на свободе. В их числе и бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

«Под стражей находится только бывший заместитель председателя ГТС Замирбек Ниязалиев. По предварительным данным, обвиняемые не признают своей вины, однако на спецсчет ГСБЭП перечислено 48 миллионов сомов. Кто именно их выплачивает, неизвестно. Судебно-экономическая экспертиза показала, что ущерб государству нанесен в 61 миллион сомов», — сообщили редакции.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.

Фигурантами дела являются 15 человек. Им инкриминируется халатность и коррупция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183693/
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