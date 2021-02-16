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Общество

Вице-мэр Бишкека поручил навести порядок возле рынка «Мадина»

Вице-мэр Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбек Ырсалиев вместе с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета проинспектировал территорию Свердловского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, он проверил участок проспекта Чуй от улицы 7 Апреля до улицы Абдрахманова и территорию возле рынка «Мадина».

Жамалбек Ырсалиев назвал недостаточной работу городских служб по санитарной очистке и благоустройству в районе. Он поручил санитарно-экологической инспекции муниципалитета усилить борьбу с нарушителями правил благоустройства в общественных местах.

«Акиму Свердловского района Мурату Осмонову поручено провести беседу с администрацией рынка «Мадина», нужно срочно привести в порядок прилегающую к нему территорию, очистить ее от стихийной торговли и решить вопрос о парковочных местах вокруг рынка», — отметили в мэрии.

Кроме того, Бишкекзеленхоз должен убрать все сухостойные ветки и посадить новые деревья, кустарники, совместно с Бишкекглавархитектурой разработать эскизный проект зеленых насаждений по улице 7 Апреля. Столичным архитекторам рекомендовано привести в порядок фасад зданий вдоль проспекта.

Бишкекасфальтсервису и Бишкексвету вице-мэр поручил благоустроить аллею по улице 7 Апреля с восточной стороны, установить наружное освещение, уложить брусчатку и отремонтировать ирригационные сети, а управлению землепользования и строительства — демонтировать незаконные рекламные штендеры и объекты облегченного типа, установленные прямо на тротуаре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183573/
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