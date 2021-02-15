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Общество

Маленьким пациентам детского отделения онкологии передали лекарства

Благотворительный фонд Help the Children-SKD передал для маленьких пациентов отделений детской онкологии НЦОиГ и гематологии НЦОМиД лекарственные препараты на сумму более $3 тысяч. Об этом сообщили в организации.

Сегодня отмечается Международный день детей, больных раком. Он призван привлечь внимание врачей и родителей к этой проблеме, выработать у них онконастороженность.

«В этот день мы решили поддержать маленьких пациентов и их родителей, которые лежат вместе с ними, и передали лекарство. Все лекарства закуплены благодаря помощи неравнодушной женщины с символичным именем Надежда, которая внесла всю сумму», — отметили в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183538/
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