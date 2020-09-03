Народное чудо

В офисе Help The Children SKD кипела работа. Президенту Елене Коневой, как всегда, некогда даже присесть — мобильный и городской телефоны разрывались, а в кабинет то и дело заходили новые люди.

— Ты посиди, попей чаю пока, я сейчас освобожусь, — несколько виновато обратилась ко мне Елена, — прости, что я тебя задерживаю.

— Так, это выставим на онлайн-аукцион, а это...

Елена раздавала указания, была очень уставшей, но абсолютно счастливой.

— Ты читала историю про Аруукешку? Сейчас прилагаем все усилия, чтобы отправить ее в Москву. Ей нужно вылететь в ближайшие дни. Хоть бы мы успели...

У трехлетней Арууке Исаковой обнаружена опухоль головного мозга. Девочке было нужно срочно вылететь в Россию на операцию. Счет шел на дни, билеты нужно было покупать незамедлительно. Однако мир не без маленьких больших чудес. Как например, те самые маленькие прозрачные урны с кудрявым мальчишкой на наклейке, которые вы встречаете в магазинах «Народный».

Сотрудничество фонда и торгового дома «Народный» началось еще 12 лет назад. За это время маленькие урны поучаствовали в спасении сотен жизней. На первый взгляд может показаться, что этот пластиковый бокс не способен «на большие подвиги». Однако это большое заблуждение.

Только в 2018 году благодаря благотворительным боксам, размещенным в магазинах старейшей торговой сети страны, было куплено жизненно важного оборудования на сумму 1 миллион 118 тысяч сомов.

Тогда Елена Ивановна лично пригласила представителей «Народного», чтобы они смогли сами прочувствовать результат совместной благотворительной работы.

— Это что?... — растерянно тогда спросил представитель ТД «Народный», глядя на заставленный техникой конференц-зал Национального центра охраны материнства и детства, — это наши те коробочки? Это все они? Не может быть!

Перед удивленными гостями и растроганными врачами стояли одиннадцать прикроватных мониторов, оснащенных датчиками, ультразвуковые ингаляторы, аспираторы и современное лабораторное оборудование.

За период с 17 июня 2019 года по 23 июня 2020-го с помощью благотворительных урн, размещенных в сети магазинов торгового дома «Народный», собрано 883 тысячи 505 сомов. А это значит, что дело спасения детей продолжится с новой силой.



Так, например, из «народных» боксов выделено 552 тысячи 500 сомов (500 тысяч рублей ) на лечение и проведение химиотерапии Мусы Дуйшеналиева, которые были отправлены в Санкт-Петербург в Медицинский университет имени академика Павлова.

Это уже третий отчет о расходах средств из «народных» урн за последние 3,5 года. До этого крупной победой были 470 тысяч сомов, которые вошли в сумму 1 миллион 250 тысяч сомов на приобретение три года назад оборудования для ПИТ (палат интенсивной терапии) в онкологический центр. Затем были 1 миллион 118 тысяч сомов на приобретение 11 прикроватных мониторов, 4 центрифуг, 4 микроскопов и детских манжет с системами для НЦОМиД.

Так что, если вы опустите в бокс с кудрявым обаятельным парнем монету, знайте — она вырастет до миллиона и спасет чью-то жизнь.

Через пару дней утром, когда я по привычке проверила WhatsApp, то увидела новое сообщение от Елены Ивановны.

— Доброе утро! Улетела Аруукешка!



А на прикрепленной фотографии стояла плачущая от счастья мама, крепко сжимая 26 тысяч 210 сомов — деньги на билеты, собранные благодаря тем самым маленьким урнам из магазинов «Народный».