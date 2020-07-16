20:34
USD 77.62
EUR 88.77
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд Help the children — SKD предупреждает о мошенничестве в соцсетях

Благотворительный фонд Help the children — SKD не собирает деньги на приобретение кислородных концентраторов. Об этом 24.kg сообщила руководитель организации Елена Конева.

По ее словам, ей прислали скриншоты страницы в Instagram, где опубликовано объявление о сборе средств фондом, название которого созвучно с ее организацией.

Елены Коневой
Фото Елены Коневой. Скриншот объявления мошенников

«Это не наш фонд! Они сейчас под каждой публикацией деньги просят! Я звонила по указанному телефону, но трубку никто не берет», — отметила она.

Елена Конева добавила, что Help the children — SKD сейчас только открывает мультивалютный счет для сбора пожертвований на приобретение оборудования, лекарств, СИЗ для борьбы с коронавирусной инфекцией. «К нам поступало немало вопросов, можно ли через наш фонд оказать помощь, перечислить средства. Поэтому мы и решили открыть специальный отдельный счет», — отметила она.

Добавим, что редакция 24.kg также не смогла дозвониться по указанному в объявлении номеру телефона. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159724/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирный день борьбы с раком. Отделению детской онкологии передали лекарства
Help the Children - SKD Foundation donates medications to 12 hospitals
Фонд Help the children — SKD в честь дня рождения сделал подарок 12 больницам
Over 76,000 soms collected at BORSCH PARTY spent on medicines for children
На «БОРЩ PARTY» собрали более 76 тысяч сомов и купили лекарства детям
В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY»
В Кыргызстане объявляют флешмоб против краж из ящиков для пожертвований
Акция «Улыбка мамы» прошла в детском отделении онкологии
В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир
В Бишкеке пройдет акция по сбору крови в поддержку онкобольных детей
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
16 июля, четверг
20:28
Коронавирус в регионах Кыргызстана. Главврач больницы в Терек-Сае просит помощи Коронавирус в регионах Кыргызстана. Главврач больницы в...
20:03
Фонд Help the children — SKD предупреждает о мошенничестве в соцсетях
19:52
В Бишкеке отремонтируют спортзал школы № 89, где провалился пол
19:39
COVID-19 не помеха. Предприниматель показал президенту рыбное хозяйство
19:24
Отдел загса Токмака уходит на карантин