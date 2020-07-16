Благотворительный фонд Help the children — SKD не собирает деньги на приобретение кислородных концентраторов. Об этом 24.kg сообщила руководитель организации Елена Конева.

По ее словам, ей прислали скриншоты страницы в Instagram, где опубликовано объявление о сборе средств фондом, название которого созвучно с ее организацией.

Фото Елены Коневой. Скриншот объявления мошенников

«Это не наш фонд! Они сейчас под каждой публикацией деньги просят! Я звонила по указанному телефону, но трубку никто не берет», — отметила она.

Елена Конева добавила, что Help the children — SKD сейчас только открывает мультивалютный счет для сбора пожертвований на приобретение оборудования, лекарств, СИЗ для борьбы с коронавирусной инфекцией. «К нам поступало немало вопросов, можно ли через наш фонд оказать помощь, перечислить средства. Поэтому мы и решили открыть специальный отдельный счет», — отметила она.

Добавим, что редакция 24.kg также не смогла дозвониться по указанному в объявлении номеру телефона.