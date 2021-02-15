В ФОМС напомнили, кто может получить онкологическую помощь бесплатно

В ФОМС рассказали, кто может получить бесплатную онкологическую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, на бесплатную плановую специализированную онкологическую помощь в стационаре имеют право дети до 18 лет, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, воины-интернационалисты, ставшими инвалидами на военной службе, участники и лица, ставшие инвалидами вследствие ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, лица, нуждающиеся в проведении повторной операции и повторного лучевого лечения в течение 12 месяцев, и военнослужащие.

Диспансерное наблюдение в поликлиниках предоставляется больным с онкологическими заболеваниями (острыми и хроническими лейкозами, гемофилией, злокачественными лимфомами, в том числе лимфогранулематозом, апластической анемией, миелодиспластическими синдромами) бесплатно.

«Пациенты должны состоять на бесплатном диспансерном наблюдении в поликлиниках для своевременного получения медицинских услуг, согласно программе государственных гарантий. Важным условием для диспансерного наблюдения является наличие приписки в Центре семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства и полиса ОМС», — отметили в ФОМС.

Всем приписанным больным с онкологическими заболеваниями, независимо от наличия прав на льготы и статуса застрахованности ОМС, предоставляется в поликлинике бесплатный базовый пакет медицинских услуг.

В него входят прием и консультация врача, общий анализ крови и мочи, анализ мочи на бактериурию для беременных женщин, определение сахара в крови и моче, а также на гликированный гемоглобин в крови для больных с сахарным диабетом, определение холестерина в крови, микроскопия мочевого осадка, микроскопия уретрального и вагинального мазков, анализ мокроты и электрокардиограмма.

Также не взимается сооплата с больных, находящихся на лечении в отделениях химиотерапии и паллиативной помощи.

В случае возникновения вопросов в ФОМС просят обращаться на горячую линию 113 с 9.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье.