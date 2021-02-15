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Общество

В школах Бишкека невозможно выполнить все алгоритмы для возобновления обучения

В школах Бишкека невозможно выполнить все алгоритмы для возобновления обучения. Об этом на пресс-кофе сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Мы готовы открыться, детсады и школы готовы. Но не сможем детей распределить в шахматном порядке, выдержать дистанцию, выполнить алгоритм, указанный в постановлении правительства. Работаем с кабмином, можно ли их изменить, на уровне республиканского штаба вопрос поднимался», — отметила она.

Вице-мэр добавила, что в каждой школе ведется мониторинг по заболеваемости. «В каждой школе есть свой COVID-штаб, информация поступает оперативно. Мы хотим, чтобы все были здоровы. Но сейчас добавился сезонный рост ОРВИ», — сказала она.

Айжан Чыныбаева еще раз подчеркнула, что возобновление обучения будет зависеть от эпидемситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183489/
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