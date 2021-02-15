В Кыргызстане прошли митинги-реквиемы к годовщине вывода войск из Афганистана.
Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, в столице мероприятие прошло у мемориала в парке имени Ататюрка. Участники возложили венки к монументу воинам-интернационалистам и почтили память погибших минутой молчания.
«Памятные мероприятия проходят по всему городу, в каждом районе города сердечно благодарят героев, участвовавших в военных действиях, чтят память погибших», — добавили в муниципалитете.
«За счет средств местного бюджета 11 семьям погибших воинов в Афганистане выплачивается ежеквартальная стипендия, с этого года ее размер увеличился с 1,5 тысячи сомов до 3 тысяч. Также через районные бюджеты ежегодно оказывается единовременная материальная помощь», — отметили в мэрии.
В Оше митинг-реквием прошел у мемориального комплекса воинам-интернационалистам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.
В ходе мероприятия также состоялось возложение цветов к Вечному огню у мемориального комплекса, а также прошел митинг-реквием и был дан залп в честь памяти погибших.
Вице-мэр Эмиль Шадыханов отметил важное значение мероприятия, подчеркнув, что необходимо помнить все подвиги, которые совершали военнослужащие в те годы во имя мира, во имя счастья будущих поколений.
В завершение мероприятия была прочитана молитва в память о погибших воинах-интернационалистах.
В Оше на сегодня проживает 350 воинов-интернационалистов.
Напомним, ограниченный контингент советских войск ввели в Афганистан в декабре 1979 года и вывели почти через 10 лет, 15 февраля 1989-го. В афганской войне приняли участие 7 тысяч 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли в боях, 1,5 тысячи вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести.