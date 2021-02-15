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Общество

В Кыргызстане прошли митинги-реквиемы к годовщине вывода войск из Афганистана

В Кыргызстане прошли митинги-реквиемы к годовщине вывода войск из Афганистана.

Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, в столице мероприятие прошло у мемориала в парке имени Ататюрка. Участники возложили венки к монументу воинам-интернационалистам и почтили память погибших минутой молчания.

«Памятные мероприятия проходят по всему городу, в каждом районе города сердечно благодарят героев, участвовавших в военных действиях, чтят память погибших», — добавили в муниципалитете.

В органах социальной защиты столицы на учете состоит 724 воина-интернационалиста. Инвалидам- военнослужащим, получившим ранения в боевых действиях на территории других государств, выплачивается за счет средств республиканского бюджета ежемесячная денежная компенсация в размере 7 тысяч сомов, участникам — 6 тысяч, вдовам погибших — 1 тысяча.

«За счет средств местного бюджета 11 семьям погибших воинов в Афганистане выплачивается ежеквартальная стипендия, с этого года ее размер увеличился с 1,5 тысячи сомов до 3 тысяч. Также через районные бюджеты ежегодно оказывается единовременная материальная помощь», — отметили в мэрии.

В Оше митинг-реквием прошел у мемориального комплекса воинам-интернационалистам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

В ходе мероприятия также состоялось возложение цветов к Вечному огню у мемориального комплекса, а также прошел митинг-реквием и был дан залп в честь памяти погибших.

Вице-мэр Эмиль Шадыханов отметил важное значение мероприятия, подчеркнув, что необходимо помнить все подвиги, которые совершали военнослужащие в те годы во имя мира, во имя счастья будущих поколений.

В завершение мероприятия была прочитана молитва в память о погибших воинах-интернационалистах.

В Оше на сегодня проживает 350 воинов-интернационалистов.

Напомним, ограниченный контингент советских войск ввели в Афганистан в декабре 1979 года и вывели почти через 10 лет, 15 февраля 1989-го. В афганской войне приняли участие 7 тысяч 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли в боях, 1,5 тысячи вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183469/
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