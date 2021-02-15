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Общество

В Германии написали песню о кыргызском селе Уч-Эмчек

Немцы, родившиеся в Кыргызстане и уехавшие на историческую родину, написали песню о селе Уч-Эмчек Таласской области. Видео опубликовал председатель Фонда расследовательской журналистики Айбек Турдалиев на своей странице в Facebook.

По его словам, после развала Советского Союза многие переехали в Германию, но до сих пор скучают по родине.

«Они до сих пор любят и скучают по нашему селу. Находясь там, наши односельчане собираются по праздникам, говорят по-кыргызски, готовят гюльчетай по-таласски, боорсоки и чак-чаки. Они даже сочинили песню про наше село Уч-Эмчек. Наверное, это и есть любовь к своей родине», — написал Айбек Турдалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183415/
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