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Общество

Со школьников в Чалдоваре и Каинды требуют деньги за питание. Родители возмущены

Директор школы № 3 в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области заставляет родителей платить деньги за горячее питание. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, родителей начальных классов вынуждают выплачивать ежемесячно по 50 сомов за горячее питание детям. Помимо этого, с каждого ребенка требуют сухие салфетки и мыломоющие средства.

«Ежемесячно каждый ребенок сдает в школу сухие салфетки и мыломоющие средства. Учителя с родителей собирают по 50 сомов за горячее питание. Нам в группу скинули аудио директора школы, который говорит, чтобы преподаватели быстрее собирали деньги. Насколько я знаю, начальным классам горячее питание предоставляет правительство. Выделяются средства. Почему с нас берут деньги? Помимо этого, мы покупаем обогреватели, потому что в школе холодно зимой», — сказала она.

Родитель также сообщила, что в школе № 3 города Каинды также собирают ежемесячно деньги на питание детям.

«В городе Каинды собирают по 100 сомов за горячее питание детям. Про другие школы я не знаю, но в этих двух берут», — сообщила она.

В качестве доказательства женщина отправила аудиозапись, где, по ее словам, говорит директор. На записи мужчина обратился к учителям начальных классов, чтобы те быстрее собрали средства за питание за январь и февраль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183311/
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