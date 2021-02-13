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Общество

В марте пройдет курултай прогрессивных кыргызстанцев

В марте пройдет курултай прогрессивных кыргызстанцев. Организаторами выступают гражданские активисты, IT-специалисты, работающие в Кремниевой долине в США, обеспечат техническую поддержку. Для участия пригласили депутата Дастана Бекешева, певицу Зере.

Уточняется, что курултай пройдет в приложении Zoom из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Подключиться могут также члены кыргызских диаспор, проживающие в других странах.

Участники обсудят вопросы культурного и гуманитарного развития, экономики, политики, прав и свобод граждан. А также затронут тему гендерного равенства.

Форум намечен на 6-7 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183290/
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