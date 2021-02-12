Правозащитники начали проверять ИВС отделений милиции в Чуйской области

Правозащитное движение «Бир дуйно — Кыргызстан» совместно с Национальным центром по предупреждению пыток (НЦПП) проводит превентивные посещения ОВД и ИВС Аламединского, Сокулукского, Московского, Иссык-Атинского, Панфиловского, Жайылского, Кеминского районов, а также Бишкека и Токмака. Об этом говорится в сообщении организации.

Уточняется, что представители НЦПП и «Бир дуйно — Кыргызстан» оценивают ситуацию с соблюдением прав человека в учреждениях, а также их готовность к профилактике в связи с COVID-19. По результатам исследований будет подготовлен совместный итоговый отчет, включающий рекомендации государственным органам.

Первый этап превентивных посещений был проведен с сентября по октябрь прошлого года и охватил также психоневрологические учреждения и детские дома в Чуйской области. По его итогам обществу был представлен предварительный отчет, на который последовало опровержение со стороны ГСИН.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Защита прав и предотвращение последствий COVID-19 в детдомах, психиатрических, закрытых учреждениях», который поддерживается Программой малых грантов Демократической комиссии посольства США и реализуется в сотрудничестве с национальными правозащитными институтами, а также органами власти в партнерстве с сетью организаций гражданского общества.