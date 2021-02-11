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Общество

Конфликт на границе. Местные власти проводят встречу с жителями Ак-Сая

Аким Баткенского района Каланбек Маркаев и начальник Главного штаба ПС ГКНБ проводят встречу с жителями села Ак-Сай. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, встреча проходит в здании Ак-Сайского айыл окмоту.

«Только что завершились переговоры с Таджикистаном. Сейчас начальник штаба дает информацию. Люди по-прежнему требуют, чтобы таджикские военные не проводили никаких работ на неописанном участке близ села Капчыгай», — сказали местные жители.

Напомним, по словам аксайцев, несколько дней назад таджикские военные появились вблизи села Капчыгай, они закрыли путь на пастбище и начали проводить работы с использованием бульдозера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183179/
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