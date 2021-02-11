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Общество

После возобновления учебы в школах коронавирусом заразились шесть учеников

После возобновления деятельности муниципальных школ в Бишкеке коронавирусом заразились шесть учеников, которые обучались в традиционном режиме. Об этом на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в столице сообщила начальник управления здравоохранения мэрии Бактыгуль Исмаилова.

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«Но при этом не зафиксированы случаи заболевания среди контактных. То есть если один ребенок в классе заболевал, то другие нет. Это очень хороший показатель», — сказала она.

Главный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев добавил, что в частных школах Бишкека коронавирусом заразились восемь детей, из них шесть обучались онлайн. Среди тех, кто обучается удаленно в муниципальных школах, зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19.

«В частных детских садах не было случаев заражения коронавирусом», — заметил он.

Бактыгуль Исмаилова подчеркнула, что горздрав не против поэтапного возобновления обучения. «Но решение будет принимать городской штаб», — заключила она.

Напомним, обучение в режиме офлайн запустили в Бишкеке только для четырех параллелей (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) с 18 января 2020 года с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ожидалось, что с 1 февраля в школы смогут вернуться ученики других классов, но городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183174/
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