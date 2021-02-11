Дело Райымбека Матраимова. Обвиняемого судят по старой фамилии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Обвиняемый прибыл в суд.

Судья Гульзат Дыйканбаева объявила, что уголовное дело рассматривается в отношении Райымбека Матраимова. Однако ранее стало известно, что экс-замглавы таможни сменил фамилию на Ысмайылов. Он получил новый паспорт. Однако по делу проходит по старой фамилии.

Юристы отмечают, что и сторожевые листы в отношении обвиняемого выставлены по старому паспорту, то есть на фамилию Матраимов. По новому он может покинуть страну.

Судья объяснила, что ранее процесс был отложен в связи с тем, что не было подходящего зала. При этом анкетные данные обвиняемого установлены и разъяснены его права.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.