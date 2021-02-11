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Общество

Mastercard будет принимать платежи в нескольких криптовалютах

Американская финансовая корпорация Mastercard объявила, что уже в этом году начнет осуществлять операции с различными криптовалютами в своей одноименной международной платежной системе.

Заявление сделал исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран. «Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать операции с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», — говорится в публикации, размещенной на сайте корпорации.

Список поддерживаемых криптовалют еще не опубликован, однако Радж Дамодаран отметил, что компания планирует тщательно подходить к выбору криптовалют и поддерживаться будут не все современные виртуальные валюты.
 

«В дополнение к этому Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты», — сообщается в публикации.

Вице-президент Mastercard проинформировал, что в прошлом году корпорация также создала для этих банков платформу для тестирования возможностей операций с цифровыми валютами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183155/
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