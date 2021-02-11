12 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — 5-й микрорайон, 5, 10, 10/1, 11, 16, 19;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-22);

9.30-14.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Абдрахманова, Куренкеева, Тыныстанова, Мичурина;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Ош-3000, Масалиева, Масыралиева, Батыркан уулу Торогелди);

9.40-17.00 — отрезки улиц Чебоксарской, Кантемировской;

9.40-13.00 — отрезки улиц Осмонкула, Абдыкадырова;

10.00-17.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Школьной, переулок Узгенский;

11.00-13.00 — 5-й микрорайон, 2-4, 19/2, 19/3, детсад № 109;

12.00-17.00 — отрезки улиц Койбагарова, Бектенова, переулки Предгорный, Уссурийский;

13.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, переулок Черкесский.