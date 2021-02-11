12 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — 5-й микрорайон, 5, 10, 10/1, 11, 16, 19;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-22);
- 9.30-14.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Абдрахманова, Куренкеева, Тыныстанова, Мичурина;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Ош-3000, Масалиева, Масыралиева, Батыркан уулу Торогелди);
- 9.40-17.00 — отрезки улиц Чебоксарской, Кантемировской;
- 9.40-13.00 — отрезки улиц Осмонкула, Абдыкадырова;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Школьной, переулок Узгенский;
- 11.00-13.00 — 5-й микрорайон, 2-4, 19/2, 19/3, детсад № 109;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Койбагарова, Бектенова, переулки Предгорный, Уссурийский;
- 13.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, переулок Черкесский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — село Кок-Жар (улицы Мадиева, Куланова, Кыдыкеева, Кумушалиева, Куйукова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гул»);
- 9.00-17.00 — «Городок энергетиков» (улица Зеленая), села Аламедин (улица Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Лермонтова, Горького, Маяковского), Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Логвиненко, переулок Северный), Дачное (улицы 40 лет Победы, Жукова, Строительная, Чехова);
- 00.00-2.00 — села Лебединовка (улицы Нарынская, Чуйская, Лермонтова, 28 га, Боконбаева, Набережная), Кырман (улицы Айбек-Ата, Ысык-Кол, Ынтымак, Достук, Кенеш), «Городок энергетиков», 3-9, 12;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Молодежная, Деповская, Учительская, Фрунзе), Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Проектируемая, Береке, Кум-Арык, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Средняя Шорго, Вишневая, Степная, Иссык-Куль, Ак-Буура), Джанги-Джер (улицы Акжар, 8-9-й распред, МТФ-2а, Молодой Гвардии), Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября, Матросова, Гагарина, Южная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Ленина, Молодежная, Школьная, Мира), Нижне-Чуйское (улица Фрунзе), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Мира, Центральная, Горная, Пржевальского), Беловодское (улица Октябрьская), Кыз-Моло (улица Школьная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Агрономическая, Пограничная, Панфилова, Жаштык, Громовой, Суворова, Киевская, Комсомольская, Алексеевка, Труда, Фрунзе, Первомайская, Фурманова, Учительская, Ананьева, Советская, Молодежная, Калинина, Восточная), село Калининское (улицы Калинина, Молодой Гвардии, Есенина, Центральная, Космонавтов);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кюрпюлдек (улица Берекбай), Эркин-Сай (улица Жуматаева);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Колхозная, Молодежная), Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Чеченова, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Линейная, 137-367, Фрунзе, 402-672, Юбилейная, Береговая, Шевченко, жилмассив «Жаштык», Строительная, Чкалова, Мичурина, Чапаева, Шопокова, Айтматова, Манаса);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Буранинская, Заречная), Дон-Арык, Алчалуу, Советское, Карой, Султан, Талды-Булак;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Манаса), Бообек, Жол-Булак (улица Мырзабека).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — Ош (жилмассивы «Имама-Ата», «Калинина», микрорайоны «Амир-Тимур», «Ак-Тилек», село Жапалак), села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, Беш-Тал, Борко, Калинина.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, 10-21, улицы Асаналиева, 8, 10, Молодежная, 3, 10, 12, Сухана, Живпром, Кагановича, 61-й разъезд, поселок Уч-Кунгей).