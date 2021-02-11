14:07
USD 84.20
EUR 102.21
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокат: Абдилю Сегизбаеву предъявлено только одно обвинение

На сегодняшний день экс-председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву вручено только одно уведомление о подозрении. Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

Читайте по теме
Дело Белизгейта. Военная прокуратура допросила Индиру Джолдубаеву

По его словам, Сегизбаеву вменяют «Злоупотребление должностным положением». Уведомление вручено по делу о Белизгейте.

«Я давал подписку о неразглашении, поэтому всех деталей сообщить не могу. Вопреки интересам службы Сегизбаев ничего не делал. Ранее в интервью он говорил, что Алмазбек Атамбаев позвал его и дал три дня на рассмотрение документов. Часть информации подтвердилась, после чего их возвратили Атамбаеву. Кто-то из тех, кто был рядом, сделал фотографии документов, хотя он говорил, что нельзя распространять эти фото. Несмотря на это, было снято видео, которое показали по ТВ. На тот момент Атамбаев был непосредственным руководителем Сегизбаева. Как генерал Сегизбаев не мог выполнить приказ своего начальства?» — сказал Кантемир Турдалиев.

Адвокат добавил, что обвинение по части умышленной дискредитации депутатов ЖК — Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева — тоже несостоятельно.

«Вопрос дискредитации депутатов должен рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. То есть в таком случае нардепы должны были подать иск в суд о защите чести и достоинства. Однако решением Первомайского районного суда, куда они обращались, в удовлетворении иска было отказано. Никто это решение не обжаловал. Кроме того, Абдиль Сегизбаев никогда не обвинял никого из этих депутатов в совершении преступления. Наоборот, он говорил, что необходимо разобраться в этом деле», — отметил Кантемир Турдалиев.

Отметим, генеральный прокурор Курманкул Зулушев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел.

Напомним, ранее в отношении Абдиля Сегизбаева было возбуждено два уголовных дела. Одно касается незаконного приобретения земельных участков в селе Кой-Таш, второе связано со скандалом по делу о Белизгейте. Бывшего главу спецслужб водворили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183122/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Белизгейта. Военная прокуратура допросила Индиру Джолдубаеву
Дело Абдиля Сегизбаева. Задержана сотрудница Таш-Мойнокского айыл окмоту
Абдиль Сегизбаев из СИЗО ГКНБ: Сотрудники моего штаба ни в чем не виноваты
Дело главы Верховного суда. В прокуратуре ждут решение дисциплинарной комиссии
Экстрадиция Бакиевых. Генпрокуратура не направляла повторный запрос в Минск
Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора
Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемых должностей
Курманкул Зулушев назвал громкие факты, которым надо дать юридическую оценку
Вызов Сооронбая Жээнбекова в суд в качестве свидетеля. Комментарий генпрокурора
Коррупционеры, возмещающие ущерб, все равно не смогут избежать наказания
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
У&nbsp;15&nbsp;детей в&nbsp;Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки
Бизнес
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
Компания &laquo;ЧЕТРА&raquo; планирует открыть производство бульдозеров в&nbsp;Кыргызстане Компания «ЧЕТРА» планирует открыть производство бульдозеров в Кыргызстане
&laquo;Халык Банк&raquo; упрощает жизнь предпринимателям. Они могут забыть об&nbsp;инкассации «Халык Банк» упрощает жизнь предпринимателям. Они могут забыть об инкассации
11 февраля, четверг
13:43
Адвокат: Абдилю Сегизбаеву предъявлено только одно обвинение Адвокат: Абдилю Сегизбаеву предъявлено только одно обви...
13:38
Задержан директор департамента жилищно-гражданского строительства
13:31
Скончался главный редактор киностудии «Кыргызфильм» Баян Сарыгулов
13:29
Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
13:26
Непоправимый удар по авторитету духовенства. Кадыр Маликов о задержании муфтия