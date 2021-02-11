Адвокат: Абдилю Сегизбаеву предъявлено только одно обвинение

На сегодняшний день экс-председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву вручено только одно уведомление о подозрении. Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

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По его словам, Сегизбаеву вменяют «Злоупотребление должностным положением». Уведомление вручено по делу о Белизгейте.

«Я давал подписку о неразглашении, поэтому всех деталей сообщить не могу. Вопреки интересам службы Сегизбаев ничего не делал. Ранее в интервью он говорил, что Алмазбек Атамбаев позвал его и дал три дня на рассмотрение документов. Часть информации подтвердилась, после чего их возвратили Атамбаеву. Кто-то из тех, кто был рядом, сделал фотографии документов, хотя он говорил, что нельзя распространять эти фото. Несмотря на это, было снято видео, которое показали по ТВ. На тот момент Атамбаев был непосредственным руководителем Сегизбаева. Как генерал Сегизбаев не мог выполнить приказ своего начальства?» — сказал Кантемир Турдалиев.

Адвокат добавил, что обвинение по части умышленной дискредитации депутатов ЖК — Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева — тоже несостоятельно.

«Вопрос дискредитации депутатов должен рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. То есть в таком случае нардепы должны были подать иск в суд о защите чести и достоинства. Однако решением Первомайского районного суда, куда они обращались, в удовлетворении иска было отказано. Никто это решение не обжаловал. Кроме того, Абдиль Сегизбаев никогда не обвинял никого из этих депутатов в совершении преступления. Наоборот, он говорил, что необходимо разобраться в этом деле», — отметил Кантемир Турдалиев.

Отметим, генеральный прокурор Курманкул Зулушев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел.

Напомним, ранее в отношении Абдиля Сегизбаева было возбуждено два уголовных дела. Одно касается незаконного приобретения земельных участков в селе Кой-Таш, второе связано со скандалом по делу о Белизгейте. Бывшего главу спецслужб водворили в СИЗО ГКНБ.