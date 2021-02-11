В Минобразования рассказали, как пройдет сессия и госаттестация в колледжах.

По данным пресс-службы ведомства, государственная аттестация выпускников проводится в традиционном формате.

Комплексный государственный экзамен по «Истории Кыргызстана», «Кыргызскому языку и литературе» и «Географии Кыргызстана» для студентов 2-го курса проводится в удаленном режиме.

«Обзорные лекции и консультации проводятся на усмотрение колледжа в удаленном или традиционном формате», — отметили в ведомстве.

Экзамены по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла и математического и естественнонаучного цикла проводятся в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий. По дисциплинам профессионального цикла — в традиционном формате.