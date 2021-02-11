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Общество

Министерство образования и науки разработало логотип ведомства

Министерство образования и науки разработало логотип ведомства. Его концепцию презентовали накануне на коллегии. Об этом сообщает пресс-служба МОиН.

По ее данным, также разработаны отдельно логотипы для дошкольного, школьного, профессионального образования и для сферы науки. Они отличаются цветом.

пресс-службы МОиН
Фото пресс-службы МОиН. Министерство образования и науки разработало логотип ведомства

«Основной элемент в логотипе — узор «Умай эне» — символ заботы и воспитания. Второй элемент — огонь — как символ просвещения. И последний — Земля — как символ глобализации. Земля, выполненная в форме шара синего цвета с переливающимися оттенками, означает, что деятельность Министерства образования и науки направлена не только на локальное, но и на глобальное развитие. Синий цвет был выбран как дань уважения предыдущему лого в виде герба», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183076/
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