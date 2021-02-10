Кыргызстанец попросил убежища в Южной Корее, но ему отказали

Кыргызстанец попросил убежища в Корее, но ему отказали. Об этом пишет сайт Korea Bizwire.

По его информации, уроженец Кыргызстана въехал в Южную Корею по туристической визе (B-2) в феврале 2018 года, а спустя месяц подал заявление о предоставлении статуса беженца. Однако иммиграционная служба отклонила просьбу, заявив, что его дело не подпадает под действие Международной конвенции о статусе беженцев.

«Этот человек заявил, что его необходимо признать беженцем, потому что ему угрожает мафия на родине. Суд постановил, что даже если на него нападут или будут угрожать, то это будет равносильно частным угрозам, которые должны быть защищены правоохранительными органами Кыргызстана», — сообщает сайт.