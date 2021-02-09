Минюст хочет открыть горячую линию гарантированной государством юрпомощи 114. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2016 году принят Закон «О гарантированной государством юридической помощи», помощь может быть консультационно-правовой и квалифицированной юридической.

«Правом на получение консультационно-правовой помощи обладают все граждане Кыргызстана, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы, на получение квалифицированной юридической помощи в сфере гражданского, административного и уголовного судопроизводства — истцы, ответчики, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, несовершеннолетние свидетели, годовой доход которых не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы. Есть категории лиц, которым помощь оказывается без учета годового дохода», — отмечается в документе.

Для оказания гарантированной юридической помощи при Минюсте созданы специальные центры. «Граждане обращаются в центры в основном через мобильную связь, они отмечают высокую стоимость мобильной связи, что сказывается на обеспечении доступности и своевременности получения гражданами юридической помощи», — говорится в документе.

Поэтому предлагается создать горячую линию Центра по координации гарантированной государством юридической помощи 114. Координаторы будут принимать звонки, проводить первичный опрос клиента (определение целей, выяснение обстоятельств дела, первичный анализ дела), определять право обратившегося на получение квалифицированной юридической помощи, предоставлять первичную правовую информацию и при необходимости переадресовывать в другие госорганы.