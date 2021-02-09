Родственник изнасилованной 14-летней девочки пожаловался на подсудимых и СМИ

Родственник изнасилованной 14-летней девочки в Иссык-Кульской области пожаловался акыйкатчи на действия подсудимых и СМИ. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, к акыйкатчи обратился родственник несовершеннолетней девочки Б.С., которую изнасиловали три человека, из которых только один осужден на 7,5 года, а двое были оправданы Тонским районным судом.

«25 января 2021 года судебное заседание в областном суде не состоялось из-за неявки адвокатов подсудимых, поэтому оно было отложено на 8-9 февраля. В своем обращении Б.С. жалуется на действия родственников подсудимых, окруживших их дом с требованием, чтобы родители несовершеннолетней девочки простили насильников. Кроме того, он выразил недовольство действиями представителей некоторых СМИ, которые 5 февраля в 14.00 пытались взять интервью у потерпевшей, на тот момент находившейся без родителей в одном из интернатов Чуйской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда директор интерната не дал журналистам разрешение на интервью, представители СМИ стали чрезмерно настойчиво звонить родителям пострадавшей девочки, чтобы те позволили поговорить с их дочерью.

Родственник пострадавшего ребенка также сообщил, что ее отец является инвалидом второй группы и его здоровье ухудшилось сначала после того, как его дочь подверглась групповому сексуальному насилию, а затем после вынесения Тонским районным судом несправедливого приговора.

В связи с этим омбудсмен Токон Мамытов обратился к представителям средств массовой информации с напоминанием, что брать интервью у несовершеннолетних детей, тем более подвергавшихся насилию, без присутствия их родителей и без их письменного согласия, а также без подтверждения такого согласия со стороны представителя отдела по защите детей и/или квалифицированного психолога, недопустимо.

«Данное обращение заявителя Б.С. находится на личном контроле у акыйкатчи», — заключили в ведомстве.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней на момент преступления девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.