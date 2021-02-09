10 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
2Бишкек
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Токтогула, Герцена;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Алма-Атинской;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Бектенова, Ахунбаева, переулки Уссурийский, Тобольский;
- 9.30-11.30 — 12-й микрорайон, 2-6, 13, 27, 36, 37а;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14 — Чуй-17, Чуй-19 — Чуй-23);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Табачной, Жуковского, Авангардной, Суюмбаева;
- 11.30-14.30 — 12-й микрорайон, 16/1, 41, 38;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Васильева, Щербакова, Элебесова, Фирсова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Юбилейная, Гагарина, Горького, жилмассив «Умут»), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, Почтовая, Школьная), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Участок), Кара-Жигач (улица Фрунзе);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Индустриальная, 40 лет Победы, Линейная, Жанылык, Келечек, 60 лет Киргизии, Степная, Свободы, Фрунзе, Иссык-Кульская, Интернациональная, Мельничная, Спортивная, Правды, Октябрьская, Молодежная, Калинина, Садовая, Ключевая, Северная, Карагачевая, Советская, Белинская, Полярная, Новая, Труда, переулок Новый), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Деповская, Фрунзе, Пограничная, Крупская, Западная, Молодежная, Учительская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Ала-Арчинская, Ленина, Южная, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Пограничная), Восточное (улицы Акушинская, Дружбы, Новостройка, переулок Дружбы), Манас (улицы Бакинская, Дружба, Лесхоз, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Проектируемая, Дачная, Фрунзе, Новая, Школьная, Ак-Чий, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Молодежная, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Стройцех, Восточная, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), поселок Взлетный (улицы Авиаторов, Взлетная, Октября, садовое общество);
- 10.00-13.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, тупик Животноводческий комплекс), Комсомольское (улицы Восточная, Тупик, Лесная, Чуйская, Новая, Строительная, Южная), Учкун (улица Пионерская);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Жекен, Джон-Арык, Федоровка, город Кара-Балта (улица Оторбаева, 25, 26);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Гагарина, Мусаходжоева);
Иссык-Атинский РЭС
- 10.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пушкина, Береговая), Буденовка (улица Пушкина);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Бурлавская, Колхозная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Центральная), город Кемин (улица Советская), Бообек.
3Таласская область
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9.00-17.00 — город Талас (улицы Байтика Баатыра, Горького, Айтматова, Токтогула, Калинина, Мира, Лесная, 50 лет Киргизии), село Озгоруш.
4Ошская область
- 8.30-16.30 — город Ош (микрорайоны «Туран», «Достук», «Геологородок», «Ак-Буура-2», улицы Ак-Тилек, 13-16, Резиденция, 1, 11, 12, Калмурзаева, Саргалчаева, Толонова, села Учар, Чурулдай), села Тут-Зар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айырма, Вахым, Коен, Жангактаги, Кайрагач, Кой-Басар, Бел-Орук, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Кыдырша, Савай, Присавай, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара.
5Баткенская область
- 8.30-16.30 — город Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Кулатова, Кувасай, Новая, Привокзальная, Советская, Спортивная, Хрипченко, 61-й разъезд), сельские управы Марказ, Чаувай.