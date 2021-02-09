10 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

2 Бишкек Бишкек

9.00-15.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Токтогула, Герцена;

9.00-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Алма-Атинской;

9.30-17.30 — отрезки улиц Бектенова, Ахунбаева, переулки Уссурийский, Тобольский;

9.30-11.30 — 12-й микрорайон, 2-6, 13, 27, 36, 37а;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14 — Чуй-17, Чуй-19 — Чуй-23);

10.00-17.00 — отрезки улиц Табачной, Жуковского, Авангардной, Суюмбаева;

11.30-14.30 — 12-й микрорайон, 16/1, 41, 38;

14.00-17.00 — отрезки улиц Васильева, Щербакова, Элебесова, Фирсова.