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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Строительство школы в «Калыс-Ордо». Алмазбека Атамбаева не привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Дело касается строительства школы в жилмассиве «Калыс Ордо».

Заседание не состоялось, поскольку главного обвиняемого не доставили в суд.

Отметим, что конвойная служба не предоставила документов о том, почему не привезли бывшего президента.

Адвокат Сергей Слесарев предположил, что у Атамбаева вновь обострился бронхит.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182836/
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