Строительство школы в «Калыс-Ордо». Алмазбека Атамбаева не привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Дело касается строительства школы в жилмассиве «Калыс Ордо».
Заседание не состоялось, поскольку главного обвиняемого не доставили в суд.
Отметим, что конвойная служба не предоставила документов о том, почему не привезли бывшего президента.
Адвокат Сергей Слесарев предположил, что у Атамбаева вновь обострился бронхит.
Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.