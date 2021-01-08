10:16
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Дело Кубанычбека Кулматова

Еще одно уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева поступило в суд

Еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступило в суд. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Алмазбека Атамбаева подозревают в злоупотреблении должностным положением. Уголовное дело касается строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

«Ранее по этому делу проходили экс-мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов. Материалы в отношении Алмазбека Атамбаева были выделены в отдельное производство. На письме Кубанычбека Кулматова о необходимости строительства школы и возможности ее возведения за счет китайской компании стоит виза бывшего главы государства «согласен». Однако стоит отметить, что решение о строительстве учебного заведения принимало правительство. Визу Атамбаев обязан был поставить, поскольку это переписка, к нему поступает письмо, он должен ответить», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179147/
просмотров: 1024
Версия для печати
Материалы по теме
Новая школа в Оше получила 10 компьютеров от и. о. президента Таланта Мамытова
Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей
Алмазбека Атамбаева перевели в ИК-47. Что ему передали жена и дети
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд продлил срок разбирательства
События в Кой-Таше. Равшану Джеенбекову не стали менять меру пресечения
События в Кой-Таше. Дело Атамбаева просят выделить в отдельное производство
Коррупция и события в Кой-Таше. В отводе судьи отказано
Коррупция и события в Кой-Таше. Потерпевшая заявила отвод судье
Коррупция и события в Кой-Таше. Фарид Ниязов назвал обвинительный акт сказкой
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев вновь не явился в суд
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
Нужно&nbsp;ли вводить экологический режим&nbsp;ЧС в&nbsp;Бишкеке? Опрос Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
8 января, пятница
10:03
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех...
09:44
В Бишкеке задержан статс-секретарь Минтранса Эрмек Мамыркалиев
09:28
Еще одно уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева поступило в суд
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 8 января 1956 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: днем без осадков
20:42
Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
20:10
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Первое место в мировом рейтинге сохраняется
19:44
Создан прибор, который определяет у человека COVID-19 за 10 секунд
19:17
Выборы президента. ГКНБ обвиняет в мошенничестве жену одного из кандидатов