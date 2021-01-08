Еще одно уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева поступило в суд

Еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступило в суд. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Алмазбека Атамбаева подозревают в злоупотреблении должностным положением. Уголовное дело касается строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

«Ранее по этому делу проходили экс-мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов. Материалы в отношении Алмазбека Атамбаева были выделены в отдельное производство. На письме Кубанычбека Кулматова о необходимости строительства школы и возможности ее возведения за счет китайской компании стоит виза бывшего главы государства «согласен». Однако стоит отметить, что решение о строительстве учебного заведения принимало правительство. Визу Атамбаев обязан был поставить, поскольку это переписка, к нему поступает письмо, он должен ответить», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.